الرئيس اللبناني يجري لقاءات وداعية قبل نهاية ولايته الرئاسية الأسبوع المقبل

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، عددًا من اللقاءات الوداعية اليوم بمناسبة قرب انتهاء ولايته الرئاسية ومغادرة قصر الرئاسة ببعبدا يوم الأحد المقبل.

واستهل عون لقاءاته الوداعية بزيارة ثكنة لواء الحرس الجمهوري بالقصر حيث استقبله قائد اللواء العميد بسام حلو وضباط ورتباء وعناصر اللواء.

ثم التقى الرئيس عون، في مكتبه، بالمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدراء العامين والمستشارين والخبراء وشكرهم على تعاونهم معه خلال ولايته. كما استقبل رؤساء الدوائر والمكاتب في قصر بعبدا، وعقد لقاء مع اسرة مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والاعلاميين المعتمدين في صالون السفراء، استهله رئيس مكتب الاعلام والمستشار الرئاسي رفيق شلالا بكلمة أشاد فيها بمواقف الرئيس عون ومسيرته على مدار السنوات الست الماضية.

ورد الرئيس عون قائلاً إن لبنان واجه الكثير من الكوارث التي بدء من الأزمة الاقتصادية ومرورا بالكوارث الصحية وحتى كارثة انفجار مرفأ بيروت، موضحًا أن ولايته الرئاسية انطلقت بخزينة فارغة وحدود مقفلة مع سوريا، ووجود مليون و800 الف نازح سوري على أرض لبنان، مشيرًا إلى أنه يغادر الحكم وليس لديه الكثير من الأصدقاء في عالم السياسة والإعلام، بسبب دفاعه عن الحق ومقاومته للفاسدين – على حد تعبيره.

وشدد على أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيساعد لبنان كثيرًا، مشيرًا إلى أن الغاز والنفط ثروة طبيعية وموجودة في الاراضي اللبنانية وفي بحره، ومن خلالها سيتمتع لبنان وشعبه بالازدهار.