الصحة: 4 قوافل طبية مجانية اليوم وغدا في 4 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق طوخ مزيد مركز السنطة محافظة الغربية، و31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وكفر عمار حي جنوب العياط، محافظة الجيزة، وذلك يومي 28 و29 اكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وتأتي هذه القوافل ضمن 51 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية تم اطلاقها منذ 21 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.