وزير مفوض بالجامعة العربية: الأمن الغذائى موضوع محورى خلال قمة الجزائر

قال محمد خير عبد القادر، الوزير المفوض بإدارة المنظمات بجامعة الدول العربية، إن الدول العربية تعانى من فجوة غذائية وتستورد 50% من غذائها من الخارج.

واضاف خير فى تصريحات صحفية له على هامش إجتماعات المجلس الإقتصادى و الاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها يومى 1 و2 نوفمبر المقبل أن "الأمن الغذائى العربى موضوع محورى مطروح خلال الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر".

ونوه بأن اجتماع المجلس الإجتماعى رفع بعض التوصيات للمجلس على مستوى وزراء الخارجية لتجهيزها للقمة العربية، مشيرا للاستراتيجية العربية للأمن الغذائى والمكلف بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي سيتم طرحها بالقمة، ليصدر بها قرار، ليتم تكليف المنظمات العربية المعنية بالأمن الغذائى المنبثقة عن جامعة الدول العربية بمتابعة الأمر ،مؤكدا على أنه لا يوجد دولة عربية لديها إكتفاء ذاتى من الغذاء لذلك إحتياجتنا نستوردها من الخارج.

كما لفت إلى أن الجامعة العربية مدركة أزمة الغذاء لذلك من الممكن أن نطلق على قمة الجزائر بأنها قمة الأمن الغذائى بإعتباره من الملفات المهمة المطروحة على مستوى القادة العرب.