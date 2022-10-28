وزير الخارجية التونسي يشارك غدا في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

يشارك وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد غدا وبعد غد بالجزائر.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان مساء اليوم الجمعة- أن مشاركة الجرندي في هذا الاجتماع تأتي بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك في إطار الإعداد للدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتشهد تسليم رئاسة القمة من تونس إلى الجزائر.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة مختلف البنود المعروضة على جدول أعمال القمة العربية، وبلورة التصورات المشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمام المجموعة العربية في ظل المتغيرات الدولية ومختلف تداعياتها على الدول والشعوب العربية.

وتابع البيان أنه من المقرر أن يعقد الجرندي لقاءات ثنائية مع نظرائه حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وإقليميا ودوليا.