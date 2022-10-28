سيد عبدالحفيظ بعد التتويج بالسوبر: أشكر جماهير الأهلي والزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ولم يخذلوا الجماهير التي طالبتهم بالتتويج بلقب السوبر المصري، الذي أقيم اليوم في الإمارات بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد.
وقال عبد الحفيظ: «الأهلي انصب تركيزه على السوبر المصري، لا سيما أن الجميع يدرك مدى قيمة وأهمية البطولة في بداية مرحلة مهمة جدا للأهلي مع بداية الموسم الجديد».
وأضاف مدير الكرة: «الجماهير كانوا متعطشين للفوز باللقب. شرفنا جماهير الأهلي ومصر في بلدنا الثانية الإمارات، التي وجدنا من مسئوليها حفاوة الاستقبال منذ وصولنا».
ووجه عبد الحفيظ حديثه إلى جماهير الأهلي قائلًا: «أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة
وكنتم متعطشين للفوز باللقب ودائمًا ما كان نداؤكم وطلبكم السوبر المصري، أقول لأي فرد جاء من مصر سواء من جماهير الأهلي أو الزمالك شرفتم مصر اليوم من خلال التشجيع المثالي والذي يعكس صورة بلدنا الحبيبة وجماهيرها».
ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى جماهير الأهلي على حضورهم ومساندتهم للفريق ودعمهم الكبير للاعبين من أجل الفوز باللقب.