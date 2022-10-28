سيد عبدالحفيظ بعد التتويج بالسوبر: أشكر جماهير الأهلي والزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ولم ‏يخذلوا الجماهير التي طالبتهم بالتتويج بلقب السوبر المصري، الذي أقيم اليوم ‏في الإمارات بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد.‏

وقال عبد الحفيظ: «الأهلي انصب تركيزه على السوبر المصري، لا سيما أن الجميع يدرك مدى ‏قيمة وأهمية البطولة في بداية مرحلة مهمة جدا للأهلي مع بداية الموسم الجديد».‏

وأضاف مدير الكرة: «الجماهير كانوا متعطشين للفوز باللقب. شرفنا جماهير الأهلي ومصر ‏في بلدنا الثانية الإمارات، التي وجدنا من مسئوليها حفاوة الاستقبال منذ وصولنا».‏

ووجه عبد الحفيظ حديثه إلى جماهير الأهلي قائلًا: «أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة

وكنتم ‏متعطشين للفوز باللقب ودائمًا ما كان نداؤكم وطلبكم السوبر المصري، أقول لأي فرد جاء من ‏مصر سواء من جماهير الأهلي أو الزمالك شرفتم مصر اليوم من خلال التشجيع المثالي ‏والذي يعكس صورة بلدنا الحبيبة وجماهيرها».‏

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى جماهير الأهلي على حضورهم ومساندتهم للفريق ودعمهم الكبير ‏للاعبين من أجل الفوز باللقب.‏