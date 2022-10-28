دبي: خبراء خليجيون يطالبون بتأسيس مراكز للتنبؤ بالأوبئة ومكافحتها بالمنطقة

أكد خبراء خليجيون وعالميون مشاركون في "المؤتمر الدولي لمستقبل مكافحة العدوى" المنعقد في دبي على ضرورة تأسيس مراكز متخصصة للتنبؤ بمخاطر الفيروسات والأوبئة بالمنطقة العربية.

وشددوا على أن تجربة جائحة كوفيد-19، تستدعي الاستعداد الدائم لمخاطر الفيروسات، وإجراء دراسات وأبحاث طبية تقي المنطقة والعالم من مخاطر ظهور الفيروسات وتحوراتها.

وأوصى المؤتمر اليوم الجمعة بتطوير معايير مكافحة العدوى والوقاية من مخاطر الفيروسات والميكروبات في المنشآت الصحية بالمنطقة العربية، بما يضمن سلامة المريض من وقت دخوله للمستشفى أو المركز الصحي وحتى خروجه منها سالما.

وشدد المؤتمر على ضرورة مراجعة معايير الرقابة على التعقيم في المستشفيات، والاعتماد على المطهرات التي ثبت علميا قدرتها على التصدي للفيروسات والقضاء عليها وفي الوقت نفسه تكون امنة على المرضى والكادر الطبي.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تدريب الكوادر الصحية على أحدث وسائل التعقيم وكيفية منع انتقال العدوى بين المرضى عبر الكادر الصحي.

وقال الدكتور ياسر حسن بابعير مدير مستشفيات الطائف للقوات المسلحة بالسعودية: "العالم تغير بعد جائحة كورونا، لذلك لابد من وضع معايير مختلفة للتنبؤ بالفيروسات ومكافحتها ووضع معايير دقيقة للوقاية من العدوى بالمستشفيات في المنطقة."

وقالت هند العتيبي مديرة مكافحة العدوى بمستشفى حكومي بالرياض"المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لتحديث معلومات الأطباء والمتخصصين بالمعايير العالمية في مجال مكافحة العدوى والسيطرة عليها خصوصا بعد تجربة جائحة كورونا."

=وأضافت: لابد من وضع بروتوكولات في مستشفيات المنطقة بما يضمن سلامة المريض من وقت دخوله للمستشفى وحتى خروجه منه، مشددة على ضرورة التزام الكادر الصحي بمعايير السلامة والتعقيم الكامل، إضافة الى تطبيق معايير التعقيم الصحيحة للأجهزة الطبية لضمان أن تكون بيئة المستشفى غير ملوثة والا تتسبب في نقل العدوى للمريض.

وذكرت أن مستشفيات السعودية تطبق 44 معيارا لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وهو المركز الذي يتولى تقييم مستوى السلامة في المستشفيات والمراكز الصحية.

من جانبها، قالت صفا قدومي المشرف العام على (المؤتمر الدولي لمستقبل مكافحة الأوبئة) بدبي إن الجلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين من الإمارات والسعودية وألمانيا، بحضور أطباء وأكاديميين ومسؤولين معنيين بمكافحة العدوى من دول أوربية وعربية منها مصر والكويت والأردن والبحرين والمانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وأضافت: بحثت جلسات المؤتمر كيفية وقاية الكوادر الطبية في المستشفيات بالمنطقة من العدوى الناتجة عن الأمراض المعدية، الى جانب مواجهة العدوى والوقاية من الميكروبات والجراثيم في المنشآت الصناعية الغذائية والتعليمية والسياحية بأفضل مواد التعقيم الآمنة على صحة البشر.