مع السلامة يا مقدس... من بين العديد من المشاهد الروائية التى كتبها الكاتب الكبير بهاء طاهر ظل المشهد الختامى لرواية «خالتى صفية والدير»، الصادرة عن دار الشروق، عالق بذاكرتى، استشهد به كلما تحدثت عن الرواية أو عن حضور طاهر الأدبى بصفة عامة، لا أملّ من قراءته على نفسى وكأننى أراه، أرى بطل الأحداث وهو يصرخ بتلك الكلمات مهرولا خلف العربة التى تحمل المقدس بشاى خادم الدير الأمين إلى مصير مجهول، فقد باغتهم الرحيل ولم يسمح لهم بوداع يليق بتلك العلاقة الإنسانية الفريدة التى ربطت بينهم لسنوات طويلة.

بدأت هذه العلاقة من خلال طقس سنوى يؤديه بطل الأحداث منذ نعومة أظافره بسعادة بالغة، حين عهدت إليه والدته بمسئولية توصيل علبة الكعك الذى تصنعه فى عيد الفطر واعتادت أن تهديه إلى رجال الدير، فيعود الطفل حاملا علبة البلح المسكر صغير النوى كما أطلق عليه، فتحمل رحلة عودته إلى المنزل سعادة أخرى، بالإضافة إلى لحظات المرح التى يختصه بها المقدس بشاى بين أسوار الدير؛ يتجول به بين أروقته وحجراته يروى له تاريخ القرية وتاريخ الدير.

كان المقدس بشاى أحد خدمة الدير، لم يقف الكاتب طويلا أمام أصول نشأته وسماته الشخصية، لكنك تستطيع أن تراه بوضوح من خلال علاقته بالأرض، بالنصائح التى يرويها على أسماع الفلاحين أثناء جولاته اليومية بين الحقول، ومن خلال سماحة وجهه وهو يفتح أبواب الدير للأطفال، وفى حديثه عن حجته إلى بيت المقدس ما قبل احتلال فلسطين، وفى آهة الحمد التى يطلقها أثناء حديثه عن تلك الزيارة، ودعواته أن تنتصر الثورة ورجالها على هذا الاحتلال أملا فى خلاص فلسطين، بالإضافة إلى تاريخ القرية الذى لا يمل من تكراره. يختلط عليه الأمر أحيانا لكن تنتصر فطرته فى النهاية، فقد كان واسع الصدر يتقبل تصحيح الآخرين لمعلوماته ثم يضيفها إلى حكاياته التى كانت المدخل السردى للتعريف بأبطال الرواية.

الراوى، بطل الرواية الشاهد على الأحداث، هو طفل من أطفال القرية ينتمى إلى أسرة بسيطة، تعمد الكاتب ألا يعرفه باسم محدد أو يقف على وصف ملامحه، فقد ترك الأمر لأسلوب السرد الذى تستطيع من خلاله أن تتخيل ملامحه التى تتشكل مع تصاعد الأحداث وتغير أفكاره من خلال ألفاظه التعبيرية فى الحكى، كما يتناسب هذا الأمر مع فكرة السرد؛ فالراوى لا يهتم سوى بحفظ ما يحيطه من أحداث ووصف ما يعايشه ويراه، بالإضافة إلى أن أطفال القرى فى تلك الفترة كانت أحوالهم وسماتهم متشابهة حد التطابق، فلم يختلف حال راوينا عن أقرانه سوى فى نشأته على يد رجل أزهرى مستنير يرفض الكثير من العادات والتقاليد التى تسيطر على عقول الصعيد فى الخمسينيات والستينيات، تلك الحقبة التاريخية الشائكة، وقد تلخص تحضره فى رغبته بأن تأخذ كل واحدة من بناته الأربع نصيبها الوافر من التعليم كما أراد للابن الوحيد، جاءت تلك الرغبة على العكس تماما من ما كان شائعا فى تلك الفترة، بالإضافة إلى دوره المحورى فى حياة صفية وحربى؛ طرفى العلاقة الشائكة التى قلبت أحوال القرية رأسا على عقب!

حربى رجل بسيط فى نفسه بالرغم من انتمائه العائلى الكبير، لا يعرف فى الدنيا أى شىء قدر حرصه على الاستمتاع بملذاتها التى تلخصت لديه فى حفلات السمر والغناء، لكنها لم تشغله أبدا عن مراعاة عادات وتقاليد قريته، والعمل على خدمة الجميع خاصة أصهاره مهما كلفه الأمر، ولم يخطر على باله أبدا أن هذا الحرص سوف يكلفه أمانه بل حياته كاملة حين وافق أن يصطحب أحد أقاربه وصديقه لخطبة صفية الفتاة التى عشقته حتى الموت!

صفية فتاة تشبه الكثيرات من بنات القرية فى تلك الفترة، تحكمها العادات والتقاليد التى قضت بأن تعيش فى الظل فسلمت أمورها للقدر، لكن صفية وسط هذا الظلام عرفت الحب، عشقت حربى سرا، لم يعرف أحد شيئا عن تلك المشاعر حتى صاحبها، كما لم يعرف أحد أيضا السر خلف موافقتها السريعة على الزواج من هذا الرجل الثرى الذى يكبرها بسنوات، ظنت بسذاجتها الفطرية أنها قد تثير غيرة حربى، ظنت فى البداية أنها تنتقم منه، فلم تنتقم فى النهاية سوى من نفسها، فبدأت فى إشعال نيران الخلافات بين زوجها وبين حربى، الأمر الذى أودى فى النهاية بحياة الزوج وأودع حربى بين ظلمات السجن، وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن الرغبة فى المزيد من الانتقام.

تبدو حكاية صفية وحربى للوهلة الأولى قصة حب لم يشعر بها أحد الأطراف فسيطر الغضب على الطرف الآخر، لكنها فى واقع الأمر تسلط الضوء على جانب من المشاعر الإنسانية الشائكة، فمن منا لم يضع على عاتق الآخر العديد من المسئوليات والرغبة فى المزيد من العطاء دون أن يحدثه عن تلك الرغبات، ولا يورثه الصمت وقلة الحيلة سوى المزيد من التحامل على الآخر والغرق فى دور الضحية الذى لا ولن يؤدى إلا إلى مصير مظلم للطرفين!

لكن هذه العلاقة على صعيد آخر حين ننظر إليها من خلال الخلفية التاريخية للأحداث تتحول إلى إسقاط غير مباشر على الحياة السياسية فى تلك الفترة، فقد وقف الكاتب أمام قرارات التأميم، والسلطات الحاكمة التى تحكمت فى مصائر الناس وقد أشار لهم بالمطاريد، الذين يخربون حياة الناس ويعملون بقوانين بعيدة عن قوانين السلطة السياسية، الأمر الذى أدى بنا إلى نكسة عام 1967 التى وقف الكاتب أمامها طويلا، كما وقف على التغيرات التى طرأت على الناس فى أعقابها، وكأن صفية وحربى كانا رمزا لوطن وقيادة شعب استسلم وألقى بالحمل على قائده واكتفى بالمشاهدة والرضا بالظلم من تجاوزات بعض السلطات وفى النهاية كان السخط على قيادته هو حيلته الوحيدة التى أدت بالطرفين إلى الهزيمة.

بالوصول إلى هذا الجزء سوف ندرك ما يعتبره بعض القراء والنقاد أن هذا العمل الروائى هو أفضل أعمال طاهر الروائية القصيرة، فالأمر يعود إلى تشعب الموضوعات والإلمام بكافة تفاصيلها، كما أن هناك تشابها لاحظه البعض بين راوى الأحداث وحياة الكاتب الخاصة، وهو أمر لم ينكره بالكلية ولم يعترف به بشكل قاطع، لكنه حرص على توضيح ذلك الأمر من خلال مقدمة وافية كتبها فى النسخة الأحدث من الرواية التى تصدر حتى الآن عن دار الشروق، والتى أشار خلالها إلى أن الخيال لا يبعد كثيرا عن الواقع فى قوله: جنين الخيال أيضا هو الواقع.

كما تناول إشكالية الفتنة الطائفية بطريقة مختلفة، فهو هنا لم يتحدث عن مشكلة بين مسلم ومسيحى بل بين رجل وامرأة ينتميان إلى دين واحد ويقف القطب الآخر حائلا بينهما، فقد كان الدير والخالة صفية وجهين لعملة واحدة، هى نحن، الخالة صفية ترمز للغضب المستعر فى النفوس ولا يؤدى بنا سوى إلى المزيد من الكوارث، والدير كان رمزا للتحضر، للحضارة التى تقف حتى الآن حارثة على البيوت والمنازل من موقعها القصى شاهدة على التاريخ تذكرنا به من حين إلى آخر.

اتضح هذا الأمر جليا فى محاولات بشاى المستميتة فى حماية حربى الذى استجار بالدير فكان كل منهم ملاذا للآخر، يتفهم بشاى ما تعرض له حربى ويخلص فى رعايته وحمايته، ويستمع حربى إلى تساؤلات المقدس عن جدوى الخلافات التى تستعر فى النفوس ولا تهدأ أبدا، ويتقبل سماحته التى كانت تتنبأ بقرب زوال نكستنا فى أقرب مما يتخيل أصحاب النفوس الضعيفة الذين طالما سخروا من حكاياته. تشارك بشاى وحربى كل منهما مصير الآخر دون أن يدرى أو يتعمد ذلك، وفى يومياتهما بين أسوار الدير سوف تدرك كيف يمكن لرؤية الروح وهى تخرج من جسد أن تزهق الروح فى عقل الآخر!

بنهاية الأحداث يرحل حربى عن العالم ويرحل المقدس بشاى عن القرية التى تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا الحكم لكن الكاتب لم يتركنا أمام نهاية مظلمة فتجلى النور فى صرخات الراوى مع السلامة يا مقدس، تلك الصرخة التى تستوقفنى مع كل قراءة جديدة للرواية، أتعجب من الهلع والحسرة التى أصابت أهل القرية وهم يشهدون رحيل المقدس لكنى أدركتها اليوم، فرحيل من يحملون التاريخ فى عقولهم وقلوبهم ويحفظون الحكايات التى تحمل بالرغم من قسوتها أملا فى مستقبل أفضل، وبرحيلهم نودع تلك الطمأنينة للأبد، فمنذ أن أعلن مساء أول أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 عن رحيل الأستاذ بهاء طاهر صاحب هذا العمل الروائى من خط تلك الصرخة بيديه، تنتابنى بين الحين والآخر رغبة فى أن أصرخ أنا الأخرى مع السلامة يا أستاذ بل مع السلامة يا مقدس فأنت الآخر قدست التاريخ واحترمت الحكايات وتركتها لنا لعلها تعزينا فى هذا الفراق المرير.