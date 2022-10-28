قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة العربية، إن الجزائر قدمت العديد من المساعدات الهامة لانجاح اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى.



وأوضحت أبوغزالة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى العاصمة الجزائر أنه تم طرح 24 بندا، وجرى إقرارها جميعا من قبل كل الوفود العربية، وقد هدفت تلك البنود إلى حياة أفضل للإنسان العربى.



وأشارت أبو غزالة إلى أن بنود جدول الأعمال شملت بندين يتعلقان بالعمل الاقتصادى والاجتماعى تم إعدادهما من قبل الأمانة العامة.



كما أشارت أيضاً إلى مشروع القرار المعني بالأمن الغذائى العربى، لافتة إلى تأثير الحرب الأوكرانية على العالم والدول العربية.



وأشارت إلى أن الأمن الغذائى العربى من الموضوعات الهامة، وأن هناك تكليف من الأمانة العامة بوضع استراتيجية للأمن الغذائى العربى.



في السياق ذاته، قال كمال رزيق -وزير التجارة و ترقية الصادرات الجزائري، إن هناك 24 بندا سوف يتم رفعها للقادة العرب فى القمة العربية.



وأوضح خلال مؤتمر صحفى له اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أنه تم مناقشة بنود اجتماعات الجامعة العربية والمصادقة عليها وسط أجواء أخوية فى حين أن الموضوعات التى تم تناولها جميعها موضوعات حساسة للغاية.



كما أشار إلى أن العلاقات التجارية البينية الدول العربية قليلة جدا لا تتجاوز 10%‎.



وأوضح أنه أصبح من الضرورة على الدول العربية في الوقت الراهن هو تحقيق التكامل الشامل، والتعاون لمواجهة العديد من التحديات والازمات مثل الامن الغذائي وتداعيات جائحة كوفيد 19، مشيرا لدور المجلس في تذليل الصعاب بين الدول العربية؛ لتنفيذ هذه البنود على أرض الواقع.