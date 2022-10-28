إصابة العديد في أعمال شغب بمخيم مكتظ باللاجئين في قبرص

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أصيب العديد من الأشخاص في أعمال شعب في أكبر مخيم لاستقبال وتسجيل اللاجئين في قبرص اليوم الجمعة، حسبما أفادت الإذاعة الحكومية للبلاد.

ويتردد أن السبب وراء ذلك خلاف شب بين مهاجرين من جنسيات مختلفة في مخيم بورنارا، المكتظ منذ أشهر.

وشبت النيران في بعض الخيام. وسعى الكثير من الأفراد للجوء إلى قرى مجاورة، وفقا لتقرير الراديو.

وكانت شرطة مكافحة الشغب في الموقع، حيث استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد شهود عيان للراديو.

وتطلب قبرص مرارا وتكرارا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استقبال مهاجرين. ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بحجم سكانها، تستقبل قبرص معظم طالبي اللجوء في التكتل الأوروبي.