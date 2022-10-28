 إصابة العديد في أعمال شغب بمخيم مكتظ باللاجئين في قبرص - بوابة الشروق
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إصابة العديد في أعمال شغب بمخيم مكتظ باللاجئين في قبرص

أثينا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 8:55 م

أصيب العديد من الأشخاص في أعمال شعب في أكبر مخيم لاستقبال وتسجيل اللاجئين في قبرص اليوم الجمعة، حسبما أفادت الإذاعة الحكومية للبلاد.

ويتردد أن السبب وراء ذلك خلاف شب بين مهاجرين من جنسيات مختلفة في مخيم بورنارا، المكتظ منذ أشهر.

وشبت النيران في بعض الخيام. وسعى الكثير من الأفراد للجوء إلى قرى مجاورة، وفقا لتقرير الراديو.

وكانت شرطة مكافحة الشغب في الموقع، حيث استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد شهود عيان للراديو.

وتطلب قبرص مرارا وتكرارا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استقبال مهاجرين. ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بحجم سكانها، تستقبل قبرص معظم طالبي اللجوء في التكتل الأوروبي.

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