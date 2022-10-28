فرنسا تسجل 37 ألفا و89 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة

سجلت فرنسا 37 ألفا و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و71 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و962 ألفا و135، والوفيات إلى 157 ألفا و811.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وأشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.