وكالة الطاقة الذرية: هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس أن هناك مؤشرات متزايدة على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في نيويورك " نأمل في أنه لا يحدث ذلك ولكن المؤشرات تمضي بالتأكيد في اتجاه آخر".

وتابع جروسي "الجميع يحبس أنفاسه بشأن هذا،وذلك بسبب أن تجربة نووية أخرى سوف تكون تأكيدا آخر على برنامج يتقدم إلى الأمام بكامل قوته بطريقة تثير القلق بشكل لا يصدق".

وكان مراقبون لديهم مخاوف منذ شهور من أنه في أعقاب العديد من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج، فإن كوريا الشمالية على وشك القيام بأول تجربة نووية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وسلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على النشاط منذ يونيو الماضي في موقع بونجي-ري، حيث أجرت كوريا الشمالية ست تجارب لتفجيرات نووية بين عامي 2006 و 2017.

وتخضع حكومة بيونج يانج لعقوبات صارمة نتيجة برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.