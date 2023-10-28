قيادي بحركة فتح: تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنادي بهدنة إنسانية فورية طريقه طويل



قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية محمد الحوراني، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنادي بهدنة إنسانية فورية، هو قرار رمزي ويعبر عن طبيعة الرأي العام الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طريقه طويل، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن تحت البند السابع لتنفيذه وهو متعثر نتيجة لانتظار الفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي، أو العمل مع دول أخرى عبر الأمم المتحدة ولكنها تأخذ وقتا طويلا من خلال اللجوء للمحاكم الدولية.

ورأي أنه يمكن للدول العربية الارتكاز على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعاطي مع الإدارة الأمريكية التي تنخرط تماما بالمشاركة للعدوان على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه يجب أن تسمع الإدارة الأمريكية لهجة أكثر قوة من موقف عربي منسق.

وأشاد بالدور المصري منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وساعد بشكل أساسي على وقف التهجير الذي كانت إسرائيل تنوي القيام به، منوها بضرورة تحويل المواقف الجيدة التي حدثت على ضوء الوضع الاستثنائي ببلورة موقف عربي متضامن أكثر قوة في وجه الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ذهبت لأول مرة إلى هذا الحد في الدخول لغرفة العمليات العسكرية مع إسرائيل ودعمها بالأسلحة وحاملات الطائرات، لافتا إلى أن هناك مئات من الموظفين الفلسطينيين والعرب المتضامنين يطردون من وظائفهم في الولايات المتحدة ما يستدعي لوقفة عربية تضامنية أكثر قوة.

ولفت إلى أنه قطاع غزة يعيش أياما تشبه يوم القيامة لا مفر من الموت، أينما ذهب سكان القطاع، الأمر الذي يستدعي كل جهد ممكن لوقف هذه الحرب.