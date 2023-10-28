مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، في لاس فيجاس اليوم السبت، انسحابه من السباق الداخلي في الحزب الجمهوري للترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات العام المقبل.



وقال بنس /64 عاما/: "ليس هذا وقتي. بعد الكثير من الصلاة والتفكير قررت التخلي عن حملتي الانتخابية لمنصب الرئاسة اعتبارا من اليوم".



وكانت استطلاعات الرأي أظهرت تدني نسبة تأييد بنس، كما ذكرت تقارير إعلامية أنه يواجه مشاكل أيضا في الحصول على أموال لحملته. وأضاف بنس:" كنا نعرف أن هذه ستكون معركة شرسة لكنني لست نادما على شيء".



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة مجددا، كما أن هناك فرصا أيضا لحاكم فلوريدا رون دي سانتيس والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.



ويختار الجمهوريون مرشحهم لمنصب الرئاسة في إطار انتخابات تمهيدية داخل الحزب.



وفي المعسكر المنافس داخل الحزب الديمقراطي، يسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إعادة الترشح مرة أخرى، وفي ضوء شغله للمنصب حاليا فإن من غير المرجح أن يواجه بايدن منافسة جادة داخل الحزب الديمقراطي للترشح على منصب الرئاسة.