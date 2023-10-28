جيه إل إل: تباطؤ النشاط التجاري بسبب أزمة الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية

قال أيمن سامى رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن أزمة الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية أثرا بالسلب على النشاط التجارى فى مصر.

أضاف سامى لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن متاجر التجزئة التى تعتمد على الماركات العالمية تأثرت بشدة من أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار المنتجات تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك مقابل اتجاه الاعتماد على الماركات المحلية.

وكشف تقرير حديث لــ«جيه إل إل» عن عدم تسليم أى مساحات جديدة فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023. وظل إجمالى مخزون السوق ثابتا عند حوالى 2.9 مليون متر مربع، ولكن من المتوقع تسليم حوالى 88 ألف متر مربع فقط خلال الربع الأخير من العام.

ومع وصول التضخم فى شهر سبتمبر إلى مستوى قياسى للشهر الرابع على التوالى بواقع 38%، لجأ المستهلكون إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكى، مما أثر بشكل كبير على مبيعات منافذ التجزئة، لا سيما ماركات الأزياء العالمية. وعلى الرغم مما سبق، ظهرت عدد من علامات الأزياء المحلية التى اكتسبت شهرةً بين المستهلكين، وسعت تلك العلامات إلى توسيع قاعدة انتشارها من خلال افتتاح متاجر فعلية إلى جانب تواجدها عبر الإنترنت بسبب زيادة الإقبال على منتجاتها الفريدة والميسورة التكلفة.

وعلاوة على ذلك، سجلت مفاهيم الترفيه العائلى والمأكولات والمشروبات الجديدة أداءً قويا، متفوقة على غيرها من منافذ التجزئة. ونتيجة لذلك، انخفض معدل الشواغر انخفاضا طفيفا من 11% خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 10% خلال الربع نفسه من عام 2023.

ولوحظ أيضا أن مساهمات الملاك فى النفقات الرأسمالية أصبحت محدودة وتقدم فى الأساس على حسب كل حالة. وعلى النقيض من الملاك الدوليين، قام الملاك المحليون لمراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى برفع الإيجارات بشكل طفيف وأصبحوا أقل مرونة أثناء التفاوض على الإيجار. وقد أدى هذا، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وضعف قيمة الجنيه المصرى، إلى زيادة متوسط أسعار الإيجارات على أساس سنوى بنحو 11% فى مراكز التسوق الرئيسية و9% الثانوية.