فينيسيوس: بيلينجهام يسير على خطى كريستيانو رونالدو

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد فوز المرينجي أمام نظيره برشلونة في الكلاسيكو، والذي أقيم مساء اليوم السبت.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على نظيره برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني «الليجا».

وقال فينيسيوس في تصريحات تليفزيونية: «ما يميز ريال مدريد حاليًا تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب في الفريق وتجمعنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب، وأعتقد أن هذا سر وحدة فريقنا».

وأضاف: «نرغب في التتويج بأكثر من بطولة هذا الموسم، وكل لاعب يدافع عن زميله في الملعب، وهذا ما يكون فريقا جيدًا».

واختتم بالحديث عن زميله بيلينجهام، قائلا: « هو لاعب مذهل ودائما ما يصنع الفارق، والجماهير اعتادت على أهداف كريستيانو رونالدو، وهو يسير على خطاه في الوقت الحالي».