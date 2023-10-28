 فينيسيوس: بيلينجهام يسير على خطى كريستيانو رونالدو - بوابة الشروق
السبت 28 أكتوبر 2023 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فينيسيوس: بيلينجهام يسير على خطى كريستيانو رونالدو

محمد عاطف
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 10:49 م

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد فوز المرينجي أمام نظيره برشلونة في الكلاسيكو، والذي أقيم مساء اليوم السبت.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على نظيره برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني «الليجا».

وقال فينيسيوس في تصريحات تليفزيونية: «ما يميز ريال مدريد حاليًا تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب في الفريق وتجمعنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب، وأعتقد أن هذا سر وحدة فريقنا».

وأضاف: «نرغب في التتويج بأكثر من بطولة هذا الموسم، وكل لاعب يدافع عن زميله في الملعب، وهذا ما يكون فريقا جيدًا».

واختتم بالحديث عن زميله بيلينجهام، قائلا: « هو لاعب مذهل ودائما ما يصنع الفارق، والجماهير اعتادت على أهداف كريستيانو رونالدو، وهو يسير على خطاه في الوقت الحالي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك