دنفر ناجتس يواصل انطلاقته الناجحة للدفاع عن لقب دوري كرة السلة الأمريكي

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واصل دنفر ناجتس انطلاقته الناجحة في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حيث حقق الفوز الثاني على التوالي وتغلب على مضيفه ممفيس جريزليس 108 / 104.

وسجل كل من نيكولا يوكيتش وجمال موراي 22 نقطة لدنفر ناجتس وقد سجل نيكولا يوكيتش 12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

كذلك أضاف ريجي جاكسون 16 نقطة لحامل اللقب وسجل زميله آرون جوردون عشر نقاط خلال 30 دقيقة لعبها.

وعلى الجانب الآخر، كان جارين جاكسون جونيور أبرز عناصر ممفيس جريزليس خلال المباراة وسجل للفريق 21 نقطة وتسع متابعات وتمريرتين حاسمتين وأضاف ماركوس سمارت 20 نقطة للفريق الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.