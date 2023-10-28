مندوب الجامعة العربية الأممي: نبذل جهودا لتنفيذ أحكام قرار الهدنة الإنسانية في غزة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن «القرار الصادر من الجمعية العامة أمس الجمعة، جاء بعد 4 محاولات لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف المجزرة المرتكبة ضد أهل غزة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن «فشل تمرير الـ4 قرارات يعكس أن مجلس الأمن في حالة شلل تام في التعامل مع الموضوع؛ نتيجة المواجهات الجيوسياسية بين الشرق والغرب، والتي ازدادت حدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية».

ولفت إلى أن «القرار الصادر أمس، يعكس حالة من الإجماع الدولي على الموقف العربي»، مشيرًا إلى أن «المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز بالأمم المتحدة، سعت إلى توسيع دائرة التعامل إلى دائرة الضمير العالمي».

وأوضح أن «القرار يحمل رسالة أخلاقية معنوية لكل الأجهزة والمسئولين أن المجتمع الدولي غاضب من استمرار الوضع الحالي»، قائلًا إن «المجموعة العربية ستقوم بإجراءات تنفيذية كثيرة، خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «المجموعة العربية أجرت مشاورات مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوافقت معها على الامتناع عن التصويت على قرار الأمس»، لافتًا إلى أن بعض تلك الدول ومنها فرنسا وإسبانيا قررت التصويت لصالحه.

وأكد أن هناك جهودًا تبذل لتنفيذ أحكام القرار في المرحلة المقبلة، معلنًا أن إسبانيا تقترح عقد مؤتمر دولي للسلام وتسعى لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لعقده.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.