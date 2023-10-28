المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الميليشيات الموالية لإيران شنت مساء اليوم الجمعة، هجمات جديدة على قواعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرقى وشمال شرقى سوريا.



وقال المرصد، الذي يوثق العنف في سوريا منذ عام 2011، إن دوي انفجار ضخم سمع في القاعدة الأمريكية المعروفة باسم القرية الخضراء في ريف دير الزور الشرقي.



وأضافت أنه لم ترد أي معلومات عن إصابات محتملة.



وقال المرصد أيضا إن دوي انفجارات قوية سمعت في قاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة خراب الجير بريف المالكية.



وأعرب المرصد عن اعتقاده بأن الميليشيات الموالية لإيران كانت وراء هذا الهجوم أيضا.



وكانت الميليشيات قد أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن هجوم بصاروخين هناك أمس الأول الأربعاء.



ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تبنت الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا نحو عشرين هجوما، استهدفت في المقام الأول القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية.