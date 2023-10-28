أمن الجيزة يحرر تاجرا اختطفه 5 أشخاص بسبب خلافات سابقة بالوراق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحرير تاجر اختطفه 5 أشخاص بسبب خلافات مالية سابقة بينهم بمنطقة الوراق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه وتلقيه اتصالا من أحد الأشخاص بطلب فدية ومقيم بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم تحديد هوية الجناة وتبين أنهما 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم وتم تحرير التاجر المختطف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة مع المجني عليه وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.