العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار في ولاية مين الأمريكية

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أفادت مصادر أمنية لقناة "إن بي سي 10 بوسطن" الأمريكية بأن الشرطة عثرت على المشتبه به في حادث إطلاق النار بولاية مين الأمريكية ميتا.

وأكدت مصادر في الشرطة المحلية العثور على جثة المدعو روبرت كارد، الذي استمر البحث عنه منذ يوم الأربعاء، في أعقاب عدة حوادث متفرقة لإطلاق النار في مدينة ليوستون في ولاية مين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن وفاة المشتبه به.

وخلفت حوادث إطلاق النار في ليوستون 18 قتيلا و13 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية المحدثة، بينما كانت التقارير الإعلامية الأولية تتحدث عن 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

ويشار إلى أن مطلق النار روبرت كارد البالغ 40 عاما، هو عسكري سابق، ومدرب الرماية بالأسلحة النارية، وكان يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة.

وتحدثت عائلته عن تدهور حالته النفسية في الفترة الأخيرة.

وأثناء تفتيش منزله عثرت الشرطة على رسالة موجة إلى ابنه، تشبه رسائل الانتحار.