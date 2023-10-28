مذكرة اعتقال بحق سياسي ألماني متطرف

أصدرت النيابة العامة في مدينة "فورتسبورج" في ولاية "بافاريا" الألمانية مذكرة اعتقال بحق دانييل هاليمبا اليميني المتطرف المنتخب حديثا ببرلمان الولاية.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام "لأسباب تتعلق بالتحقيق، لا نريد الكشف عن أي شيء بشأن الاتهام المحدد وسبب الاعتقال".

ولم يتم العثور على هاليمبا حتى الآن، ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الحصول على تعليق.

يذكر أن هاليمبا "22 عاما"، ينتمي إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وتم انتخابه مؤخرا لعضوية برلمان ولاية "بافاريا" وهو أصغر مشرع في البرلمان، الذي يجتمع الأسبوع المقبل، للمرة الأولى، بعد انتخابات الولاية، التي شهدت قفزة في الدعم لليمين المتطرف.