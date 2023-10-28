قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني، إن حكومة الاحتلال تمارس حالة من التضليل على الرأي العام؛ بشأن تصريحاتها السبت؛ حول نجاحها في القضاء على 100 هدف للمقاومة بقطاع غزة، معقبا: «الحقيقة أنها ضربت المئات ولكنها المنازل والوحدات السكنية للمدنيين العزل».



وأعرب خلال تصريحات لـ«العربية» مساء السبت، عن أسفه إزاء حالة الصمت العالمي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الأبرياء من الأطفال والنساء داخل القطاع، موضحا أن الاحتلال يستهدف في الأساس الشعب الفلسطيني وليس المقاومة.



وأكد أن الشعب الفلسطيني هو الخصم الأبدي للاحتلال، مشددا على ضرورة النظر إلى الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوقات غاية الصعوبة، قائلا: «قطاع غزة يعيش أياما تشبه يوم القيامة، الناس لا تجد غذاء ولا مياه».



ونوه بأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع؛ من أجل السماح بعبور وإيصال المساعدات إلى المتضررين جراء الحرب، معقبا: «هذه ليست حربا بين طرفين متكافئين، بل هي حرب من دولة نووية ضد أطفال ونساء غزة».



وأشار إلى تخطي أعداد الشهداء إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية البالغة أكثر من 7700 في ظل تواجد أكثر من جثامين ألف شهيد على السياج الحدودي، إضافة إلى أكثر من 1800 شهيد تحت ركام وأنقاض المنازل، لا سيما في ظل استمرار الحرب.



وشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء مشاركة الإدارة الأمريكية في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مستنكرا تصريحات رئيس حكومة الاحتلال مساء اليوم التي وصف خلالها الحرب ضد غزة بأنها «حرب بين النور والظلام»، قائلا: «النور مع أطفال وشهداء غزة الذين يعلون كلمة الحرية التي تحارب من أجلها المجتمعات المحتلة، والظلام هو الاحتلال».