الحركة المدنية: جرائم إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بالدفاع عن النفس

قال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن المؤتمر المنعقد الآن بحزب المحافظين، هو ثان مؤتمر صحفي تقيمه الحركة مع استمرار العدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وشعب غزة تحديدا.

وأضاف داوود خلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية اليوم السبت: "رأينا التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، وهذا يعكس أن هناك وعي دولي، بأن ما يرتكب في غزة لا يمكن مطلقا وصفه بأنه دفاع عن النفس، ولكن هذا احتلال ناتج عن ما يزيد عن أكثر من 75 عاما و56 عاما لقطاع غزة".

وشدد على أن الوضع كل يوم يزداد تهورا وسوءا، مطالبين بالتحرك سواء كحركة مدنية أو حكومة أو شعوب أو نظم عربية.

وتابع: "نعقد هذا المؤتمر في إطار المتابعة المستمرة لهذا الوضع المأسوي، في قطاع غزة، توصلنا إلى اقتراحات نريد طرحها عليكم".