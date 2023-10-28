إيران تنفي صلتها بشأن الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا والعراق

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق تتصرف بشكل مستقل ولا تتلقى أوامر أو توجيهات من طهران.



وصرح عبداللهيان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، "بأنهم لا يتلقون أي أوامر، أو توجيهات منا، ويزعم الجانب الأمريكي أن هذه (الجماعات) مرتبطة بإيران، ولكن هذه الجماعات قررت بنفسها بشكل مستقل".



تأتي تصريحات عبداللهيان بعد أقل من يوم مما أعلنته الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات عسكرية على منشأتين سوريتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا، واللتين كانتا تستخدمان لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني: "كانت هذه الضربات المصممة بشكل خاص للدفاع عن النفس، تهدف فقط إلى حماية الأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم في العراق وسوريا".



وشدد على أنها منفصلة عن الحرب في غزة، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن.



وقال مسئولون أمريكيون، إنهم لا يمتلكون دليلا على أن إيران أمرت صراحة بتنفيذ الهجمات، ولكنهم حملوا إيران المسئولية لأنها تدعم الجماعات.