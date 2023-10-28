وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قاسية لم تعرفها من قبل ومستعدون لأي مهمة إضافية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الساعات الأخيرة انتقلت القوات إلى مرحلة جديدة، قوة النار التي تسقط على قطاع غزة تزلزله، ومختلفة على حركة حماس منذ نشأتها حتى اليوم.

وأوضح خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن قوات جيش الاحتلال تدخل في الأماكن المهمة وتضرب البنية التحتية لحماس تحت الأرض وفوق الأرض، مشددا على أنها تتلقى ضربات قاسية لم تعرفها من قبل من البر والبحر والجو-على حسب زعمه.

ولفت إلى أنه التقى بالوحدات الجوية والاستخبارات للاطلاع على كيفية توزع القوى النارية لكل القوات التي تعمل داخل قطاع غزة، منوها بأن هذا العمل يؤدي إلى أن تكون القوات أكثر قوة ودقة.

وتابع: «لدي ثقة كاملة بقائد الأركان وضباط وقادة الجيش بالمقاتلين على مختلف أذرع القتال برئيس المخابرات ورئيس الموساد، وسنصل إلى الإنجاز وأن هؤلاء المقاتلين بالميدان يجلبون النصر»، مضيفا أن جيش الاحتلال مستعد في جبهات القتال كافة في شمال ووسط وجنوب للقطاع، وجاهز لكل مهمة إضافية.

وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كل مناطق القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.