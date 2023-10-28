 بعد الغزو البري.. منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
السبت 28 أكتوبر 2023 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بعد الغزو البري.. منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

فيينا - (د ب أ)
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 3:38 م
جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة، اليوم السبت، قائلة إن المستشفيات غير قادرة على إجلاء المرضى، وسط قصف مستمر إسرائيلي وعمليات برية موسعة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت المنظمة، أن تقارير بشأن غارات إسرائيلية بالقرب من المستشفيات، تثير قلقا كبيرا.

وتابعت المنظمة، أن مستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، وصلت بالفعل إلى طاقتها القصوى، بسبب عدد الضحايا حتى الآن، ولا يمكن التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، أثناء إيواء آلاف المدنيين.

وأكدت المنظمة، أنه خلال توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، الليلة الماضية، حدث انقطاع تام في الاتصالات والكهرباء بالنسبة لموظفي الصحة والمرضى والمدنيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك