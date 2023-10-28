جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة، اليوم السبت، قائلة إن المستشفيات غير قادرة على إجلاء المرضى، وسط قصف مستمر إسرائيلي وعمليات برية موسعة في الأراضي الفلسطينية.



وأضافت المنظمة، أن تقارير بشأن غارات إسرائيلية بالقرب من المستشفيات، تثير قلقا كبيرا.



وتابعت المنظمة، أن مستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، وصلت بالفعل إلى طاقتها القصوى، بسبب عدد الضحايا حتى الآن، ولا يمكن التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، أثناء إيواء آلاف المدنيين.



وأكدت المنظمة، أنه خلال توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، الليلة الماضية، حدث انقطاع تام في الاتصالات والكهرباء بالنسبة لموظفي الصحة والمرضى والمدنيين.