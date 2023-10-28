وزير الاتصالات الإسرائيلي: سنمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شولوم كرعي، إن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع الملياردير إيلون ماسك، من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت.



وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن حركة حماس ستستخدم الإنترنت في أنشطة «إرهابية».



ولفت إلى قطع مكتبه أي علاقات مع شركة «ستارلينك» التي ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.





Israel will use all means at its disposal to fight this.



HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.



Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 28, 2023



وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة إكس «تويتر» سابقا، إن شركة «ستارلينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.



ودفع قطع الاتصالات عن غزة الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة إيلون ماسك بتوفير إنترنت «ستارلينك» لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.



ويعرف إنترنت «ستارلينك» بكونه شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية، حيث توجه هذه الشبكة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.