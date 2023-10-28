 أمين تضامن الشيوخ تشيد بكلمة الرئيس السيسي وتؤكد: أمن مصر القومى خط أحمر - بوابة الشروق
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أمين تضامن الشيوخ تشيد بكلمة الرئيس السيسي وتؤكد: أمن مصر القومى خط أحمر

علي كمال
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 3:48 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 3:48 م
أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن رسائله جاءت مطمئنة لجموع المصريين وتأكيد أن السيادة المصرية لا تمس وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، بأن الدور المصري في القضية الفلسطينية هو دور كبير للغاية ويساهم في تخفيف الضغط على الأبرياء بعد توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المدنيين والأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات وتكثف اتصالاتها مع الدول الكبرى من أجل وقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة وبناء دولته الخاصة والمستقلة به.

واختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي يتصرف بحكمة الزعماء في التطورات المتعددة التي تشدها المنطقة العربية في الوقت الحالي، داعيا الشعب المصري بالالتفاف حول القادة السياسية في تلك الظروف الصعبة وشديدة الخطورة التي تمر بها المنطقة.

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