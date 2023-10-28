برلماني: الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة للمواطنين بأن مصر دولة قوية لا تمس

- عبدالعزيز: الدور المصري كبير جداً وإيجابي ويساهم في تخفيف الضغط على الأبرياء وإيقاف عجله الحرب

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكداً أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري كبير جداً وإيجابي إلى أبعد الحدود ويساهم في تخفيف الضغط على الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدوليه لإيقاف عجلة الحرب وإقرار إيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل.

وأوضح أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان، يؤكد على حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة من خلال مناقشات كبيرة يساهم فيها الجانب المصري بجهد كبير لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.

ودعى عبد العزيز، الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.