اتحاد الكرة الجزائري يتبرأ من المشاركة في كأس العالم للميني فوت

تبرأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من مشاركة منتخب يحمل اسم البلاد في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة " الميني فوت" التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة الإمارتية من 26 أكتوبر الجاري و حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، على خلفية الانتقادات التي صاحبت خسارة منتخب الجزائر في مباراته الأولى أمام أوكرانيا 1/9.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره في موقعه الرسمي: " إثر تداول خبر مشاركة منتخب باسم الجزائر في كأس العالم لكرة القدم المصغرة بإمارة رأس الخيمة(الإمارات العربية المتحدة)، يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن هذا الفريق المتشكل من بعض قدماء لاعبي المنتخب الوطني، غير منضوي تحت تنظيم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولا يمثله، ولم يمنح أي ترخيص لمشاركة أي منتخب وطني لجميع الأصناف في هذه المنافسات".

وأعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن "أسفه الشديد عن وقوع مثل هذه التصرفات التي وصفها بأنها تسيء إلى صورة الجزائر، مما يستدعي "اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في الوقائع".