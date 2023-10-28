جيرونا يفوز على سلتا فيجو ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

انفرد فريق جيرونا بصدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، بتغلبه على ضيفه سلتا فيجو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح جيرونا في تسجيل هدف الفوز عن طريق يانجل هيريرا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع جيرونا رصيده إلى 28 في صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

في المقابل، توقف رصيد سلتا فيجو عند ست نقاط في المركز الثامن عشر، متلقيا هزيمته السابعة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة والتعادل ثلاث.