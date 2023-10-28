الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تطوير وإعادة تخصيص الآلاف من المدارس الفنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على تطوير وإعادة تخصيص الآلاف من المدارس الفنية.



وأضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، اليوم السبت، أن الدور الذي تؤديه هذه المدارس في الوقت الحالي لا يتناسب مع سوق العمل.



وأشار إلى استعداد الدولة لتوفير أو تخصيص 100 مدرسة (تكنولوجية تطبيقية) سنويا على أن يعاد تأهيلها بالشكل الذي يرغب فيه اتحاد الصناعات.



ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.



كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.