البرلمان العربي: وقف الإبادة الجماعية في غزة يتطلب ضغوطا حقيقية من المجتمع الدولي

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقال العسومي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن القرار يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع.

وأضاف أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها ما لم تدرك أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل.

ومساء الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وصوّتت لصالح القرار - غير الملزم - 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.