تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، بالتعاون مع الفنانين عبد الباري سعد وأسامة فوزي، عرض "عشم إبليس"، تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك في الثامنة مساء 3 و4 نوفمبر المُقبل، على مسرح الجمهورية.

تدور أحداث العرض حول فكرة التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر، وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه، ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسمًا مختلفًا.

العرض إنتاج دار الأوبرا المصرية، ملابس هالة محمود، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة رضا إبراهيم، دعاية مصطفى عوض.