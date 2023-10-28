عضو بحركة حماس: لن نهاجر إلى سيناء أو الأردن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن التسجيلات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويزعم أنها لعناصر من المقاومة الإسلامية «مفبركة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المقاطع التي ينشرها الاحتلال للشباب المعتقلين؛ تستهدف التشويش على المقاومة وحماس.



ونوه أن مقاطع الفيديو تصور لهؤلاء الشباب «تحت التهديد»، معقبًا: «تلك المقاطع لا تمثل شيئًا الشعب الفلسطيني، والعالم تابع الأكاذيب الإسرائيلية التي زعمت أن المقاومة تقتل الأطفال والنساء ويحاولون تشبيهها بداعش».



ووصف اتهامات جيش الاحتلال بأن قيادة «حماس» تقيم أسفل مستشفى الشفاء بأنها «أكاذيب لا أساس لها من الصحة»، محذرًا من أن تلك الاتهامات قد تمهد لتوجيه ضربة إلى المستشفى.



ولفت إلى أن مستشفى الشفاء يؤوي 40 ألف مواطن، مضيفًا: «قصفها قد يؤدي إلى مصيبة أكبر مما حدث في المستشفى المعمداني، والعالم عليه الضغط على الاحتلال المنفلت من كل القيم والقوانين».



واختتم: «لن نركع ولن نرفع الراية البيضاء، لن نهاجر إلى سيناء أو الأردن، ونثمن الموقفين المصري والأردني، وكذلك الموقف العربي المساند للمقاومة الذي يفشل كل خطط نتنياهو للترحيل».