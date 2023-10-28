فينيسيوس: بيلينجهام يتبع خطى كريستيانو

أشاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بزميله جود بيلينجهام، الذي منح الفريق الملكي النقاط الثلاث في "كلاسيكو الأرض"، وشبهه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة الميرنجي.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة (1-2) اليوم السبت، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني "الليجا"، والتي احتضنها ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي).

وأكد فينيسيوس في تصريحات لقناة ريال مدريد بعد المباراة "بيلينجهام لاعب مذهل، دائما ما يصنع الفارق، والجماهير اعتادت على أهداف كريستيانو (رونالدو)، والآن جاء إليها لاعب آخر كبير".

كما شدد اللاعب صاحب الـ23 عاما على العلاقة القوية التي تجمعه باللاعب الإنجليزي، داخل وخارج الملعب.

وقال فينيسيوس في هذا الصدد "هناك عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريق، وتجمعنا جميعا علاقة قوية داخل وخارج الملعب. أعتقد أن هذا سر وحدة فريقنا، وهو أن كل لاعب يدافع عن زميله في الملعب. هذا ما يكون فريقا جيدا، يرغب في الفوز بالعديد من الألقاب هذا الموسم".

وحول رؤيته للمباراة، قال إنهم كانوا يشعرون بقدرتهم على قلب النتيجة في الشوط الثاني، بعد هدف التعادل في الدقيقة 68.

وأوضح فينيسيوس "بهذه الروح يمكننا الفوز بجميع المباريات. لعبنا بطريقة أفضل في الشوط الثاني، سيطرنا على الأمور داخل الملعب، والجميع كان يشعر بأن (الريمونتادا) قادمة. جود استطاع تسجيل هدفين مجددا".