الجمعية الألمانية الإسرائيلية تنتقد بشدة امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار غزة

انتقدت الجمعية الألمانية الإسرائيلية، بشدة، امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونقل بيان صادر اليوم السبت عن رئيس الجمعية فولكر بيك قوله: "كيف يمكن لألمانيا أن تمتنع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة هدفه الوحيد هو نزع الشرعية عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟ كان على ألمانيا أن تصوت بلا بشكل واضح".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صادقت أمس الجمعة على قرار لتحسين الوضع الإنساني ولهدنة فورية في غزة. وحظى القرار بتأييد 120 دولة فيما صوتت ضده 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت بينها ألمانيا.

وقال بيك السياسي في حزب الخضر: "الالتزامات الصريحة للحكومة الألمانية حيال حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا تتناسب مع هذا السلوك من الفتور في التصويت"، وأردف أنه في دعم إسرائيل لا ينبغي أن يكون هناك "مراعاة خاطئة لآخرين إذا كنا نعني الالتزام بالمصلحة الوطنية على محمل الجد"، على حد تعبيره.