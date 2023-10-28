يكتمل مرور نصف قرن على وفاة الدكتور طه حسين اليوم 28 أكتوبر؛ حيث غادر عميد الأدب العربي عالمنا في عام 1973 عمر ناهز 84 عاما.



ويعد طه حسين من أبرز الأسماء في الحركة الفكرية والثقافية المصرية؛ وذلك بمؤلفات قيّمة في الفكر والنقد والأدب، وخص في تجربته مساحة للتاريخ الإسلامي.



* العرب وقصة الحضارة

وفي اجتماع اللجنة الثقافية في جدة، يقول طه حسين: "هؤلاء العرب الذين خرجوا من جزيرتهم هذه، وليست لهم في الحضارة سابقة، ولا حظ لهم من العلم إلا ما علمهم الله في كتابه الكريم؛ خرجوا فوجدوا حضارات كثيرة قوية بعيدة الأثر في الحياة الإنسانية، متنوعة مختلفة الألوان والفنون والعلوم، فلم يمضِ عليهم إلا قرن واحد حتى كانوا قد أساغوا كل هذه الثقافات، ثم لم يكتفوا بإساغتها وتمثُّلها، وإنما أخذوا يضيفون إليها ويزيدون فيها ويضيفون إلى كنوز الإنسانية في العلم والمعرفة كنوزًا".



ويضيف: "ثم لم يكفهم هذا حتى أشركوا فيه الإنسانية كلها، ثم لم يستأثروا لأنفسهم منها بشيء، وإنما أشركوا الأمم التي كانت تستظل بظلهم فيه، اتخذوهم أول الأمر معلمين، ثم أصبحوا لهم أساتذة ومعلمين، ثم أصبحوا لهم إخوة يدعونهم إلى الخير، ويستعينون بهم على الحق، ويجدُّون معهم في إغناء فنون العلم والثقافة والأدب من جميع وجوهها، ثم لم يكفهم هذا حتى نشروا هذه الثقافة في أقصى أقطار الأرض التي عرفوها، وأتاحوا بعد ذلك للأجيال التي ستخلفهم على الحضارة، والتي أُتيح لها التفوق في هذه الأيام، أن يتعلموا وأن يتقنوا وأن يعرفوا أنفسهم وأن يعرفوا أصول ثقافتهم، وفقا لما ورد بكتاب "ما بعد الأيام" لمحمد حسن الزيات".



* على هامش السيرة

ومن بين الأعمال المهمة في مكتبة طه حسين، يأتي كتابه "على هامش السيرة"، والذي وصفه الكاتب إيهاب الملاّح، بأنه واحد من هذه الكتب النادرة التي يحار المرء، فيما يعرض وما يترك منها، كما يشعر بالخسارة لكل سطر وكلمة وفاصلة لا مفر من أن تغفلها ضرورات هذا العرض ولو كان ممكنًا ليَسَّرت قراءة هذا الكتاب لكل من يقرأ بالعربية، وتشرب ما فيه من حقائق وقيم الإسلام، دين الجوهر الإنساني الحقيقي، الروحاني والعقلاني، الورع المتسامي، لا دين الطقوس والأوامر والنواهي الفقهية الجامدة الخالية من العقل والروح والسمو والسماحة.".



* تفرد الأسلوب



ويكمل الملاح في كتابه "تجديد ذكرى عميد الأدب العربي"، عن سمات طه حسين في ذلك الكتاب: "بأنه ينسج بأسلوب سردي روائي حديث في هذه الآونة الباكرة من أربعينيات القرن العشرين وبأمانةٍ تاريخية لا تتوفر إلا لكبار المؤرخين ملحمة عظيمة من القصص الديني، يسخِّر من أجلها العميد ثقافته التراثية الواسعة المتبحرة، وحسه الإنساني العذب، والفني الرفيع، ودرايته الواسعة بفنون السرد المتطور كما استقاه من مصادره الغربية، ليترك لأجيال العرب والمسلمين، تحفة أدبية تنطق بسمو وإعجاز وإلهية وإنسانية الدين الإسلامي، كما تشهد بعظمة الروح والعقل العربي الذي استطاع أن يستوعب ما أتى به الدين الخاتم من مُثُل عليا (إلهية وإنسانية معًا)، وأن يتمسك بها، وأن يصوغها صياغة بشرية سمحة نقلت الإنسانية كلها نقلة واسعة على مدرج الحضارة والتقدم والارتقاء".



* ملحمة ونماذج فريدة



وواصل بأن طه حسين، تمكن تصويره الملحمي لمجموعة حاشدة من النماذج البشرية الأخلاقية والروحية العظيمة التي صنعتها رسالة الإسلام، وتجسَّدت فيهم قيمه العظمى بعض هذه النماذج صنعهم نبي الإسلام عليه السلام على عينه من الرعيل الأول الذين عرفوا بالصحابة، وبعضهم من التابعين وتابعي التابعين.



ويأتي في مقدمة هذه النماذج الإنسانية السامية يأتي نبي الإسلام ورسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.



* قوة المخيلة وبراعة السرد



فيما يقدِّم نماذج مختارة بعناية من خصوم الدعوة الإسلامية من مجسدي قيم الشر والظلام والعداء لقيم الحرية والعدل والمساواة والأخوة البشرية التي أشرق بها نور الإسلام على البشرية جمعاء، وهو يعتمد في صياغته للأحداث على مصادر السيرة الموثقة والمعتمدة في في التراث الإسلامي مثل "طبقات ابن سعد" التي تكثر الإشارة إليه في الهوامش، وهو يلجأ إلى قوة المخيلة وبراعة السرد في رسم مشاهد وخلفيات الأحداث وتعميق نفسيات أبطالها ومشاعرهم وتفسير ردود أفعالهم التاريخية كما أتت بها السيرة.