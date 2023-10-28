متحدث حركة فتح: لن يستطيع نتنياهو الوصول للنصر الذي يريده مهما أنجز عسكريا

ثمن المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية فتح، عبد الفتاح دولة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن أهمية القرار تتوقف على مدى قدرته في إلزام مجلس الأمن بوقف العدوان.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية الحدث»، أن القصف الذي تتعرض له غزة منذ مساء الجمعة بالتزامن مع مقدمات الاجتياح البري؛ يعد الأعنف منذ بداية الحرب، معقبا: «نحن نطرق كل الأبواب ونسعى إلى حشد كل رأي عربي ودولي؛ لكي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني؛ من أجل أن نوفر الحماية لشعبنا ونوقف أي عملية تهجير».

وأوضح أن العدوان على فلسطين جزء من مشروع مخطط الاحتلال مع «أمريكا- الغرب المؤيد» الذي يستهدف الشرق الأوسط ليس فلسطين وحسب، مثمنا الموقف العربي الداعم للحق الفلسطيني داخل الأمم المتحدة قائلا: «العرب عمق فلسطين الأصيل.. واعتمادنا الأول».

وأشار إلى استدعاء الولايات المتحدة وحداته العسكرية؛ لتدريب جيش الاحتلال على كيفية اقتحام واجتياح قطاع غزة استنادا إلى تجربته السابقة في العراق وأفغانستان، لافتا إلى معاناة حكومة الاحتلال من أزمات داخلية جمة.

وتابع: «مهما أنجزوا عسكريا لن يحصلوا على المشهد الذي يريده نتنياهو ليقدمه لمستوطنيه؛ لأنه لن يستطيع أن يصل إلى هذا النصر، وحتى اللحظة لم يحقق شيئا»، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال يحاول الضغط بتوسيع رقعة عملياته العسكرية؛ من أجل إجراء عملية تبادل للأسرى ولا سيما من المدنيين.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تستهدف عزل الشمال عن الجنوب والوسط من أجل تقسيم القطاع إلى 3 أجزاء وتغيير خريطة غزة عبر إجراء مسح كامل للمنازل والأحياء بشكل مستقيم تحت مسمى سياسة «الحزام الناري»، موضحا أنها حرب تطهير عرقية ومسح كامل لجغرافيا غزة.