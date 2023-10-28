تحالف 5 بنوك خليجية يسدد 220 مليون دولار ديونا مستحقة لأحد البنوك الحكومية

سدد تحالف يضم ٥ بنوك خليجية نحو ٢٢٠ مليون دولار ديونا مستحقة لصالح أحد البنوك الحكومية الكبرى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن التحالف يضم بنوك المشرق الإماراتى، المؤسسة العربية المصرفية abc البحرين، والأهلى البحرينى، أبوظبى التجارى الإمارات، وشركة استثمار سعودية.

وتبعا للمصادر فإن القرض يوجه لسداد مديونية مستحقة لإحدى الشركات المصرية لصالح البنك الحكومى، بالإضافة إلى تمويل بقيمة ٥٠ مليون دولار تحصل عليها الشركة لتمويل شراء مواد خام ومستلزمات الإنتاج.

وكشف «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن اتجاه العديد من كبار المقترضين إلى السداد المعجل للأقساط المستحقة عليهم فى ظل الأعباء المالية المتزايدة والاتجاه التصاعدى لأسعار الفائدة التى ارتفعت بمعدل ١١٪ منذ مارس ٢٠٢٢.

وشهد العام الجارى سداد عدة قروض وفقا لآلية السداد المعجل لشركات تعمل فى نشاط الاستثمار العقارى والبترول والأغذية والبتروكيماويات بإجمالى أقساط تتجاوز ١٥ مليار جنيه.

وقال مسئول مصرفى إن زيادة تكلفة الأموال الناتج عن ارتفاع الفائدة على الإقراض والعمولات البنكية أدى إلى مضاعفة الأعباء المالية على الشركات التى تعتمد فى نشاطها على القروض وهو ما دفع بعضها إلى التخلص من هذه المديونية عن طريق السداد المعجل للأقساط المستحقة عليها.

وتعانى مصر نقصا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية ــ الأوكرانية فى فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية طوال العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين مع اندلاع الأزمة، مما دفعها لتحرير سعر العملة المحلية بنحو 3 مرات خلال 15 شهرا، وزيادة سعر الفائدة بمعدل ١١٪ منذ مارس ٢٠٢٢.