الدفاع المدني بغزة: أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين تحت الأنقاض

قالت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، إن عدداً كبيراً من الشهداء والمصابين تحت الأنقاض في أماكن متفرقة في غزة مع تعذر الوصول إليهم، في ظل القصف الجوي العنيف الذي يشهده القطاع منذ مساء أمس الجمعة.



وقال شهود عيان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، كما يستهدف أيضاً محيط مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفيات القطاع، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، تجاه بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وأحياء مدينة غزة والتي ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على طول مساحة خطوط التماس الشرقية في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح وصولاً إلى مخيم البريج في وسط القطاع.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، السبت، إنه تم استخدم 100 طائرة مقاتلة ومئات الصواريخ، في الغارات المكثفة التي استهدف بها قطاع غزة، مساء الجمعة وفجر السبت، مشيراً إلى أنه تم تدمير مئات الأهداف.