إزالة 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمدينة الفيوم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، من إزالة 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية والمخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وصرح مراد مسعود رئيس المركز، بأن المخالفات عبارة عن 19 حالة تعدي بناء مخالف على ‏الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمرانى بمركز الفيوم، وفك 4 شدات خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف الأعمال ومصادرة الطوب ومواد وأدوات البناء.



وشدد على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.