الأرصاد تحذر من استمرار تكون الشبورة والضباب على الطرق

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تكون الشبورة والضباب على الطرق أيام الأحد والاثنين.

وناشدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، وتهدئة السرعات أو التوقف على جانب الطرق، لحين تحسن الرؤية الأفقية.

وقالت إن «الإمارات والسعودية تتأثران بكميات كبيرة من الأمطار»، موضحة أن «مدينة جدة ومعظم المناطق الغربية من المملكة، تتأثر بسحب رعدية وكميات أمطار غزيرة منذ أمس الجمعة».

وأشارت إلى أن «بعض المناطق من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، تأثرت بتلك السحب؛ بسبب منخفض السودان الموسمي»، مستشهدة بالسيول التي تشكلت في طريق قنا – سفاجا.

وأضافت: «أصدرنا تحذيرات من السيول على منطقة سلاسل جبال الأحمر وجنوب سيناء، وأرسلناها إلى كل غرف الأزمات بالمحافظات المعنية؛ البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان».

وأرجعت تأثر تلك المناطق بالأمطار إلى التأثر بمنخفض السودان الموسمي، والرياح الجنوبية الشرقية التي تمر على بحر العرب والبحر الأحمر؛ والتي تجلب كميات كبيرة من الرطوبة، وتؤدي إلى سقوط أمطار رعدية.