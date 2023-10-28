شرطة برلين تتصدى لمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

فرقت شرطة برلين عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في حي ميته، مساء أمس الجمعة.

وأعلنت الشرطة في بيان، اليوم السبت، أنه على الرغم من أمر الحظر، تجمع حوالي 100 شخص في ميدان ألكسندربلاتس، موضحة أنه تم مخاطبتهم بشكل حازم وطردهم بحسم من الميدان.

وفي وقت لاحق مساء أمس، عثرت الشرطة على تجمع ضم حوالي 100 شخص في باريزربلاتس عند بوابة براندنبورج، وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين وشعارات مناهضة للشرطة لاحقا.

وجاء في بيان الشرطة: "بما أن ذلك كان له صلة بقرارات حظر التجمعات التي صدرت، لم تتم الموافقة على تجمهر عفوي وأصدر أمر بالطرد".

وفي هذا التجمع وغيره من التجمعات القريبة سجلت الشرطة بيانات شخصية لعشرات من المشاركين واحتجزت أشخاصا أيضا، وأصيب اثنان من الشرطة في اشتباكات مع المتظاهرين، وحررت الشرطة 6 بلاغات جنائية، و68 مخالفة إدارية فيما يتعلق بهذه التجمعات.

بالإضافة إلى ذلك، رصدت الشرطة أضرارا في الممتلكات على شكل رموز مرسومة وكتابات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة تقريبا.

وفي شارع "جرايفنهاجنر شتراسه" في منطقة برينتسلاور بيرج، ألقى أفراد من الشرطة بملابس مدنية القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه في أنه رسم صلبان معقوفة على واجهات العديد من المنازل.