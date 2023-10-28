مهرجان شرم الشيخ المسرحي يجري اختبارات المتقدمين للمشاركة بالورش

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على مدار يومين بمسرح السلام، اختبارات المتقدمين للمشاركة بالورش، والتي ينظمها المهرجان ضمن فعاليات دورته الثامنة.



تشكلت لجنة الاختبارات في اليوم الأول من المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، وفي اليوم الثاني المخرج مازن الغرباوي، والدكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج والفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث.



وتضمنت الاختبارات مجموعة من الأسئلة عن المتقدمين وأسباب مشاركتهم بالورشة، وكذلك قدم المتدربين مجموعة من المشاهد التمثيلية، حيث أجرت لجنة الاختبارات تقييم من خلالها، وكذلك ناقشت اللجنة المتقدمين عن أسباب تقدمهم للورش، واختيارهم لبعضها، وقد شهدت مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش حضور كبير ولافت.



ومن المقرر انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.