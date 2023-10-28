فيديو لسقوط أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية قرب مفاعل ديمونا النووي في النقب

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بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة تظهر سقوط أحد صواريخ المقاومة بالقرب من مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب.

وأظهرت اللقطات، أعمدة الدخان وهي تندلع في أعقاب سقوط الصاروخ على هذه المنطقة.

سقوط صاروخ القسام بالقرب من مٌفاعل ديمونا النووي في النقب المحُتل .🇵🇸 pic.twitter.com/RiJYTtThIJ — غزة الآن - Gaza Now (@GNNANOW) October 28, 2023

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها وجهت رشقة صاروخية لمنطقة ديمونا ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين في قطاع غزة.

أعلنت المقاومة الفلسطينية، توجيه رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وسبق ذلك إعلان المقاومة أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كل مناطق القطاع.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل القطاع في الساعات الماضية إلى كتلة من اللهب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، ظهر السبت، أن جيش الاحتلال ارتكب أعنف المجازر منذ بدء العوان على قطاع غزة، وذلك بواقع 53 مجزرة راح ضحيتها 377 شهيدا.

وأشار إلى أن أغلب الشهداء هم من النازحين الذي أرغمهم الاحتلال للتوجه إلى جنوب القطاع بزعم أنها مناطق آمنة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.