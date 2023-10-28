كشف موسى ليبوسا، مدافع ماميلودي صنداونز، أهمية مواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي.

ويلعب الأهلي مع صنداونز عصر الغد الأحد، على ملعب بريتوريا، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال ليبوسا في تصريحات نقلها موقع " timeslive": "كل شيء يسير على ما يرام، ونحن نعرف ما نواجهه، الأهلي فريق كبير في القارة، وحقيقة فوزه بدوري أبطال أفريقيا عدة مرات تتحدث كثيرًا عنه".

وأضاف: "لن يكون الأمر سهلاً، نحن نعرف حجم العمل المطلوب منا، علينا فقط أن نثق في أنفسنا ونعمل بجد للغاية، إذا تمكنا من مجاراة معدل عملهم فسنصل إلى القمة".

وأوضح لاعب صنداونز: "للتغلب على الأهلي، يجب علينا التركيز بشكل كامل طوال الـ90 دقيقة".

وواصل: "الإيقاع مرتفع جدًا عندما تلعب مثل هذه المباريات ويجب أن يكون مستوى التركيز في حده الأقصى من البداية وحتى صافرة النهاية، لا يمكنك تحمل ارتكاب أي أخطاء".

وتابع: "إنها لعبة العواقب، الفريق الذي يرتكب الكثير من الأخطاء سينتهي به الأمر بخسارة المباراة".

وأتم: "علينا أن نتأكد من ارتكاب الحد الأدنى من الأخطاء والاستفادة من كل فرصة صغيرة تتاح لنا".