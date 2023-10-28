كابيتال جروب بروبيرتيز تتعاقد مع إنوڤو جروب لبناء منطقتين سكنيتين بمشروع البروچ

• أحمد عارف: التعاقد يشمل تشييد 900 وحدة سكنية باستثمارات ٢ مليار جنيه

أعلنت شركة «كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى» ــ CGP، والمالكة لمشروع «البروچ» السكنى، بشرق القاهرة، عن تعاقدها مع شركة «انوڤو جروب»، لبناء منطقتين سكنيتين جديدتين بالمشروع بإجمالى استثمارات بلغت 2 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال أحمد عارف، الرئيس التنفيذى لشركة «كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى» ــ CGP، إن التعاقد مع شركة «انوڤو جروب»، جاء بعد طرح مناقصة عامة تنافست خلالها أكبر الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء والمقاولات، وحسمتها شركة «انوڤو جروب» بأفضل العروض المقدمة. مشيرا إلى أن أعمال البناء فى المناطق الجديدة ستبدأ خلال الربع الأخير من 2023، لتشييد 900 وحدة سكنية بالمشروع، تتنوع ما بين شقق وتاون هاوس ليتم تسليمها فى 2025.

وثمّن «عارف»، الشراكة الجديدة بين «كابيتال جروب بروبيرتيز» و «انوڤو جروب»، باعتبارها من أبرز الشركات الكبرى التى تملك سجلا حافلا وخبرات طويلة فى قطاع التشييد والبناء بالمنطقة، مؤكدًا على ثقته فى الإمكانيات الضخمة للشركة فى تنفيذ تجربة عقارية مميزة داخل مشروع «البروچ» السكنى.

وأشار «عارف» إلى حرص شركة «كابيتال جروب بروبيرتيز» على اختيار أفضل الشركاء والعلامات التجارية العالمية فى كل قطاعات عملها، بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة فى مصر، ورغبتها فى استمرار مسيرتها الرائدة بالسوق المصرية بمستوى يحقق قيمة مضافة لمجال التطوير العقارى المصرى، مضيفًا: «لا نتنازل أبدًا عن جودة منتجاتنا وعروضنا، وهدفنا الرئيسى دائمًا هو إرضاء عملائنا وتحقيق متطلباتهم بمستوى يتجاوز توقعاتهم».

ولفت إلى أن «البروچ» ليس مجرد مجتمع عمران متكامل يوفر جميع الخدمات بأعلى معايير الجودة فقط، لكنه يمثل الوجهة المثالية لكل الباحثين عن تجربة حياة راقية تغلفها أعلى معايير الخصوصية والتميز والرفاهية، مضيفًا أنه قد تم انتهاء العمل كليًا فى بعض المناطق وتسليمها للملاك الذين انتقلوا فعليًا للسكن بمشروع «البروچ»، خاصة بعد أن تم تسليم أكثر من 2127 وحدة.

يذكر أن مشروع «البروچ»، تبلغ مساحته 5 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه بمنطقة شرق القاهرة على بعد 15 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة و20 دقيقة من التجمع الخامس ومصر الجديدة، بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ 77 مليار جنيه.

وتأسست شركة كابيتال جروب بروبيرتيز (CGP) فى عام 2015، وهى مملوكة مناصفة بين مجموعة أبو ظبى كابيتال (ADCG) بنسبة 50٪، وتعد مجموعة أبو ظبى كابيتال إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الديناميكية متنوعة النمو فى قطاعات رئيسية متعددة، تشمل العقارات والضيافة والتعليم وأسواق رأس المال، والـ 50% الأخرى لشركة العين العقارية (AAPO) والتى تتضمن محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية.