كوريا الجنوبية: انخفاض عدد العمال المؤقتين للمرة الأولى منذ 3 أعوام

أظهرت بيانات أن عدد العمال المؤقتين في كوريا الجنوبية انخفض للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ، إلا أن الفجوة في الرواتب بين الموظفين الدائمين والمؤقتين وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023.

وبلغ عدد العمال غير الدائمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي وبعقود مؤقتة وعمال الاستعانة بمصادر خارجية 8.12 مليون في أغسطس، بانخفاض 34 ألفا عن العام الذي سبقه، حسبا نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

وارتفع الرقم منذ عام 2021 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.15 مليون العام الماضي لكنه تراجع هذا العام.

ويمثل العمال غير الدائمين 37% من العمال بأجر في البلاد البالغ عددهم 21.95 مليون، مقارنة بـ37.5% قبل عام.