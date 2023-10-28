جيش الاحتلال: عملياتنا مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القوات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها، على حد زعمه.

وأضاف المتحدث، في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة القطرية: "القوات تمكنت من القضاء على عدد من القادة الميدانيين في حركة حماس، نتقدم في مراحل الحرب وقواتنا دخلت إلى شمال غزة ووسعت نطاق عملياتها"، زاعما أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم.

وأكد أنه سيتم تكثيف الغارات الجوية لضمان سلامة جنود الاحتلال على الأرض، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

ومضى قائلا: "العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة الأسري".

واتهم المتحدث الإسرائيلي حركة حماس باستخدام المحتجزين كدروع بشرية، قائلا إن إسرائيل تعمل على استعادتهم بجهود دولية

وتابع: "سنرسل شاحنات محملة بالغذاء والماء والأدوية إلى غزة اليوم"، على حد زعمه

كما أشار المتحدث إلى مهاجمة بنية تحتية لحزب الله في لبنان بعد إطلاق النار باتجاه إسرائيل، لافتا إلى تعزيز انتشار قوات الاحتلال على جميع الجبهات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كل أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.

وردا على هذا القصف غير المسبوق تطلق فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهاد 7326 فلسطينيا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 آخرين بجراح مختلفة.